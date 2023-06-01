Партнерство МегаФона и Банки.ру упростило доступ к наиболее выгодным финансовым предложениям

МегаФон и финансовая платформа Банки.ру (АО «Цифровые технологии») запускают партнерство. Первый совместный проект предоставит клиентам доступ к финансовым предложениям любого российского банка-участника платформы, вне зависимости от того, есть ли поблизости его отделение.

Пользователи платформы из любого уголка страны смогут оформить вклад или кредит онлайн без визита в офис банка, предоставив документы в ближайшем салоне МегаФона. В пилотном проекте, который стартовал в мае, будет участвовать десять салонов, затем проект планируется масштабировать на всю розничную сеть МегаФона.

«Развитая сеть салонов МегаФона превосходит зоны покрытия большинства банков: наши офисы есть даже в небольших населенных пунктах. Участвуя в проекте с Банки.ру, мы предоставляем равный доступ к выгодным финансовым предложениям для клиентов по всей стране — жители отдаленных населенных пунктов, где нет отделений банков, смогут воспользоваться широкой базой предложений, а небольшие региональные банки — расширить географию своей клиентской базы», — отметил директор по стратегии и развитию бизнеса МегаФона Александр Соболев.

Чтобы оформить финансовый продукт, клиенту нужно зарегистрироваться на платформе Банки.ру и выбрать подходящее предложение. Система предложит адреса ближайших салонов связи, где пользователь сможет предоставить документы для подтверждения личности. Финальное решение банка клиент получает в СМС-сообщении.