В посольстве России прокомментировали появление в Мексике западного оружия для Украины Фото: REUTERS

В российском посольстве в Мексике заявили о последствиях "бездумного и бесконтрольного" накачивания оружием Украины со стороны западных стран.

В диппредставительстве обратили внимание на распространяемую в СМИ и социальных сетях видеозапись, на которой представитель одного из мексиканских наркокартелей в штате Тамаулипас несет на плече противотанковый гранатомет, предположительно, АТ4 шведско-американского производства, которые сейчас активно поставляются на Украину.

«Пока Запад продолжает бездумно и бесконтрольно накачивать оружием киевский режим и зарабатывать на этом огромные деньги, мы, вероятно, становимся свидетелями последствий этих безответственных действий уже в Мексике», - сказано в сообщении.

В посольстве отметили, что украинские коррупционеры уже смогли отладить каналы поставок на черный рынок вооружений, получаемых от западных стран.

«Запад не осознает и не хочет принимать эти риски», - отмечают в диппредставительстве.

Напомним, ранее в ходе заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что Украина наращивает контрабанду поставляемого ей западного оружия, которое она направляет в третьи страны.

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