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НовостиПолитика1 июня 2023 10:08

ВС России предотвратили попытку ВСУ совершить теракт в районе Шебекино

Было уничтожено более 30 украинских боевиков и несколько единиц техники
Роман ПОЛОСИКОВ
Российские военнослужащие предотвратили попытку ВСУ совершить теракт в районе Шебекино

Российские военнослужащие предотвратили попытку ВСУ совершить теракт в районе Шебекино

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Российские военнослужащие сорвали попытку теракта Вооруженных сил Украины в отношении мирных жителей города Шебекино Белгородской области. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Сегодня утром ВС РФ совместно с подразделениями погранслужбы и другими подразделениями ФСБ России сорвана новая попытка киевского режима провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино Белгородской области, — заявил Конашенков.

Удалось уничтожить более 30 боевиков киевского режима, четыре бронированных машины и одну боевую машину РСЗО «Град». Украинские формирования, которые пытались прорваться в Белгородскую область, понесли большие потери в результате слаженной работы российских военнослужащих, даже не смотря на то, что украинские формирования были усилены танками.

Также в ведомстве отметили, что нарушения госграницы допущено не было.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили свыше 200 украинских боевиков на Донецком направлении. Помимо этого удалось ликвидировать множество боевой техники противника.

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