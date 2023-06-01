Американский телеканал выдал обрушившийся дом в США за последствия налета беспилотников в Москве

Американский телеканал выдал обрушившийся дом в США за за последствия налета беспилотников в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Американский телеканал Newsmax решил показать видеозапись, на которой запечатлен обрушившийся жилой дом в Девенпорте, расположенном в штате Айова, США, преподнеся эти кадры за "успешную атаку" украинских беспилотников на Москву.

Инцидент в Девенпорте произошел в мае этого. В городе частично обрушилось шестиэтажное здание, в котором было 84 квартиры.

Напомним, Министерство обороны РФ сообщило, что утром во вторник, 30 мая, Киев использовал восемь беспилотников самолетного типа для того, чтобы совершить теракт в Москве. Как говорилось в сообщении российского ведомства, три беспилотника были сбиты при помощи систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а пять были уничтожены зенитными ракетными комплексами (ЗРК) «Панцирь С1».

Как писал сайт KP.RU, постпредство РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) заявило, что атака была нацелена на мирных граждан.

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