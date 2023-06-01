Пушилин заявил о попытках ВСУ атаковать Артемовск на флангах Фото: Иван ВИСЛОВ

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в четверг, 1 июня, заявил о попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Артемовск на флангах, но отметил, что эти попытки купируются российскими войсками.

«Попытки есть работы по флангам, но это абсолютно закономерно: после освобождения любого населенного пункта какой-то период противник пытается вернуть утраченные позиции … Попытки купируются нашими подразделениями», - заявил врио главы ДНР.

Напомним, накануне обозреватели американского издания Military Watch Magazine пришли к выводу, что украинские войска вслед за Артемовском могут потерять контроль над Часовым Яром. Они напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский еще в марте этого года сообщал, что потеря Артемовска «откроет дорогу» для дальнейшего серьезного продвижения российских войск.

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