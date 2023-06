Умер Серхио Кальдерон, актер из «Пиратов Карибского моря» и «Людей в черном»

Серхио Кальдерон умер возрасте 77 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В возрасте 77 лет ушел из жизни мексиканский актер Серхио Кальдерон. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Как сообщается, смерть артиста наступила по естественным причинам в одной из больниц Лос-Анджелеса.

Серхио Кальдерон родился в городе Коатлан-дель-Рио в Мексике. Изначально будущий актер работал учителем английского языка, но впервые снялся в кино, когда ему было 25 лет. Первую же роль в США он получил через пять лет, снявшись в телефильме «Наш собственный дом» (A Home of Our Own).

Актер также запомнился своей ролью говорящей головы в «Людях в черном» 1997 года и капитан Виллануэв в «Пиратах Карибского моря: На краю света». Кроме того, Серхио Кальдерон снимался в таких фильмах как «Знакомство с Факерами 2», «Последний рейд», а также «Команда «А» и «Невезучие».