В Минске заявили, что белорусские оппозиционеры запросили у Запада 250 млн долларов на подрывную деятельность Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Находящиеся за рубежом белорусские оппозиционеры запросили у западных стран денежную поддержку в размере 230-250 миллионов долларов. Такое заявление сделал глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель.

«Совсем недавно оппозиционеры запросили только на ближайшее время 230–250 млн долларов на свою подрывную деятельность в отношении Республики Беларусь, - заявил глава КГБ.

Тертель отметил, что на данный момент есть целая «прослойка людей, которые профессионально занимаются отмыванием денег», а также обвинил таких людей в подрывной деятельности в отношении Минска.

«Все наши недоброжелатели, сконцентрированные в настоящее время за рубежом, опираются на составляющую тех беглых, которые находятся в Вильнюсе и Варшаве», - добавил он.

Напомним, ранее глава КГБ заявил, что в «беглых вложены огромные деньги», которые рассчитывают свергнуть власть в Белоруссии путем вооруженного мятежа.