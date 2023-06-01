Зеленский прибыл в Молдавию для участия в саммите Европейского политического сообщества Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 1 июня, приехал в Молдавию, где примет участие в саммите Европейского политического сообщества. Об этом проинформировало государственное информационное агентство Moldpres.

«Президент Украины Владимир Зеленский стал первым главой государства, прибывшим сегодня утром в замок Мими в районе Бульбоака, где сегодня проводится саммит Европейского политического сообщества», - сообщило издание.

Украинский лидер в своих соцсетях рассказал, что в рамках участия в саммите у него запланировано большое количество двусторонних встреч.

Ожидается, что всего в саммите Европейского политического сообщества примут участие порядка 50 глав государств, премьер-министров и других высокопоставленных чиновников.

Напомним, идею создания Европейского политического сообщества предложил президент Франции Эмманюэль Макрон. Тогда он заявил, что проект не предполагает участия в нем России. При этом французский лидер уточнил, что Европейское политическое сообщество не станет заменой процесса расширения ЕС.

Сайт KP.RU ранее писал о «турне» Зеленского по странам Европы. В свою очередь, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал поездки за рубеж украинского лидера самым дорогим шоу в истории планеты.

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