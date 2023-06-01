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НовостиОбщество1 июня 2023 11:14

Путин поздравил участников фестиваля "Движение первых" с Днем защиты детей

Президент уверен, что фестиваль станет ярким и запоминающимся праздником
Сергей ЧИКОВ
Путин поздравил участников фестиваля “Движение первых” с днем защиты детей

Путин поздравил участников фестиваля “Движение первых” с днем защиты детей

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что фестиваль “Движение первых” станет ярким и запоминающимся праздником.

“Рад приветствовать участников фестиваля "Движение первых" и прежде всего поздравляю школьников, родителей, учителей, наставников с Международным днем защиты детей”, — сказал глава государства в видеообращении, показанном на сцене мероприятия на ВДНХ.

Также Путин отметил, что “Движение первых” растет и развивается, а предстоящий фестиваль поможет участникам завести новых друзей, поучаствовать в интересных, творческих проектах и получить новые знания.

Президент уточнил, что в рамках фестиваля организованы возможности стать волонтерами науки, освоить создание роботов и поиграть в современный вариант игры “Зарница”.

Сайт KP.RU рассказывал, что в Донецкой Народной Республике уже открыто 340 первичных отделений российского движения детей и молодежи (РДДМ). Они объединили более 7000 школьников и студентов среднего профессионального образования.

Заместитель Председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина отмечала, что российское движение детей и молодежи, позже получившее название «Движение первых», появилась в июле 2022 года указом Президента РФ Владимира Путина.

В состав нового движения вошли все уже существующие организации, объединяющие школьников, такие, например, как «Юнармия», «Большая перемена», Российское движение школьников. А уже в декабре прошлого года в Москве прошел первый съезд Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Сейчас первичных отделений у организации более 7000, они есть во всех регионах страны.