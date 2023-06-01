МИД РФ ответил на заявления Финляндии о нарушении Россией Венской конвенции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала абсурдными заявления финских властей о том, что Москва якобы нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, заморозив счета дипмиссий Финляндии в России

Дипломат отметила, что речь идет о принципе взаимности и действия Москвы в данном случае были «зеркальным ответом на аналогичные ограничения в отношении российских загранучреждений в этой североевропейской стране, которые могут пользоваться счетом только в одном из финских банков».

Захарова подчеркнула, что на любую операцию Хельсинки наложили «фактически запретительную комиссию» в 5 тысяч евро. Как она уточнила, российская ни раз просила Финляндию отменить запретительные меры, указывая на необходимость ввести ответные меры.

Напомним, накануне Россия сообщила, что с 1 июля 2023 года отзывает согласие на деятельность петрозаводского и мурманского отделений генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге, а также с этого времени будет закрыта канцелярия российского посольства в Лаппеенранте.