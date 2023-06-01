Мишустин заявил, что правительство России рассматривает идею введения отчислений за использование иностранного софта Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство России рассматривает инициативу введения обязательных отчислений за использование зарубежного софта. Об этом в четверг, 1 июня, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Мы рассматриваем инициативу, которая вводит обязательные отчисления для организаций за использование зарубежного программного обеспечения - до момента перехода на отечественные решения», - заявил глава кабмина на конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

Предполагается, что половина суммы будет направляться на гранты для российских IT-компаний, а остальная часть – на формирование залоговой массы для льготного кредитования таких организаций.

Мишустин также подчеркнул, что по итогам 2022 года спрос на отдельные отечественные программные продукты увеличился в 10-12 раз. Премьер-министр уверен, что он будет расти и дальше.

Ранее президент России Владимир Путин поручил всем госкомпаниям максимально отказаться от использования иностранных компьютерных программ.

Сайт KP.RU также писал о том, что Минцифры обсуждает с участниками рынка информационных технологий вариант принудительного лицензирования программного обеспечения зарубежных компаний, которые покинули Россию.

"Декриминализация" применения подобного программного обеспечения, согласно предложению, включает в себя создание специального счета, на который потребители будут перечислять средства за использование программ и приложений. Авторы проекта утверждают, что при первом же обращении правообладателя эти средства планируется ему передать.