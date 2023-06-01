Мишустин заявил, что правительство России рассматривает идею введения отчислений за использование иностранного софта
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Правительство России рассматривает инициативу введения обязательных отчислений за использование зарубежного софта. Об этом в четверг, 1 июня, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
«Мы рассматриваем инициативу, которая вводит обязательные отчисления для организаций за использование зарубежного программного обеспечения - до момента перехода на отечественные решения», - заявил глава кабмина на конференции "Цифровая индустрия промышленной России".
Предполагается, что половина суммы будет направляться на гранты для российских IT-компаний, а остальная часть – на формирование залоговой массы для льготного кредитования таких организаций.
Мишустин также подчеркнул, что по итогам 2022 года спрос на отдельные отечественные программные продукты увеличился в 10-12 раз. Премьер-министр уверен, что он будет расти и дальше.
Ранее президент России Владимир Путин поручил всем госкомпаниям максимально отказаться от использования иностранных компьютерных программ.
Сайт KP.RU также писал о том, что Минцифры обсуждает с участниками рынка информационных технологий вариант принудительного лицензирования программного обеспечения зарубежных компаний, которые покинули Россию.
"Декриминализация" применения подобного программного обеспечения, согласно предложению, включает в себя создание специального счета, на который потребители будут перечислять средства за использование программ и приложений. Авторы проекта утверждают, что при первом же обращении правообладателя эти средства планируется ему передать.