Вучич заявил, что больше года не говорил с Путиным из-за предвзятого отношения Запада Фото: REUTERS

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что больше года не разговаривал с российским коллегой Владимиром Путиным из-за предвзятого отношения к подобным контактам со стороны западных стран, где, как он отметил, сербам хотят запретить то, что «позволяют себе».

«Я не разговаривал с Путиным больше года. Но я видел многих лидеров ЕС, которые ездили к нему или разговаривали. Я думаю, что это неплохо, говорить с кем-то. Но я этого не делаю, потому что все сказали бы: посмотрите на сербов», - заявил сербский лидер в беседе с итальянской газетой la Stampa, отметив, что европейские лидеры позволяют себе то, что хотят запретить Белграду.

Напомним, ранее Вучич заявил, что политики западных стран при встрече требуют ввести антироссийские санкции, предположив, что так у них называется политическая повестка. Президент Сербии отметил, что на данный момент властям удается не вводить ограничительные меры, несмотря на все ожидания западных политиков.