Один человек погиб и трое ранены после стрельбы в городе Нантюа на востоке Франции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Один человек погиб и трое ранены после стрельбы исторический центр города Нантюа, департамент Эн, который расположен на востоке Франции, после стрельбы, к гибели одного человека. Об этом сообщила в четверг, 1 июня, сообщает радиостанция Franceinfo, уточняя, что правоохранительные органы перекрыли дороги к историческому центру города.

Как передает радиостанция, огонь открыл неизвестный преступник в кафе, где он смертельно ранил одного человека. Кроме того, в тяжелом состоянии был госпитализирован один человек, а еще двое пострадавших получили легкие ранения.

Напомним, в начале мая этого года стрельба была открыта в торговом центре в Техасе. Как писал сайт KP.RU, правоохранительные органы обнаружили на месте происшествия семерых убитых, девять человек были госпитализированы, однако двое из них позже скончались.