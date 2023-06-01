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НовостиПолитика1 июня 2023 12:06

Песков заявил о росте вовлеченности НАТО в конфликт на Украине

Ранее глава МИД России отмечал, что США и НАТО принимают прямое участие в конфликте
Сергей ЧИКОВ
Песков заявил о росте вовлеченности НАТО в конфликт на Украине

Песков заявил о росте вовлеченности НАТО в конфликт на Украине

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вовлеченность военного блока НАТО в конфликт на Украине растет.

“Существенно растет степень прямой и косвенной вовлеченности стран-членов альянса в этом конфликте”, — заявил журналистам представитель Кремля.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Соединенные Штаты и НАТО принимают прямое участие в конфликте на Украине, осуществляя поставки вооружения и подготовку военных кадров.

Также он отмечал, что украинские власти признают неизбежность поражения своей армии в случае прекращения поставок вооружения от западных союзников Киева. Это, по мнению Лаврова, является доказательством непосредственного участия Запада в конфликте, который давно бы закончился без его вмешательства.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель тоже признает, что конфликт на Украине быстро закончится, если союзники Киева прекратят поставки оружия.