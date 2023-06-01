Песков заявил, что использование смартфонов Apple на госслужбе неприемлемо и запрещено

Песков заявил, что использование айфона в служебных целях в администрации президента запрещено Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Использование айфонов для служебных целей в администрации президента России неприемлемо и запрещено. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом Песков отметил, что ему неизвестно о случаях «заражения» айфонов вредоносным программным обеспечением у кого-либо из Кремля.

Помимо этого он добавил, что Кремль не может ограничивать чиновников в использовании айфонов, а все решения по поводу их безопасности — задача российских спецслужб.

Напомним, что ранее стало известно, что ФСБ раскрыла разведывательную акцию американских спецслужб, которую они проводили при помощи устройств Apple.

После этого в МИД России заявили, что слежкой за телефонами США ставят себя выше закона, а американские спецслужбы десятилетиями используют ИТ-корпорации для массового сбора данных интернет-пользователей. В ведомстве отметили, что доказательства этого появляются каждый год.