Видео допроса подозреваемого в убийстве главы села в Дагестане опубликовал СК

Видео допроса Садика Таибова, подозреваемого в убийстве главы села в Дагестане, опубликовал СК Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса Садика Таибова, подозреваемого в убийстве главы дагестанского села Рубас Гаджикурбана Байрамбекова. Таибов в ходе допроса признался в совершении убийства и раскрыл мотивы этого преступления.

“Глава администрации не давал документы на законный дом. <...> Якобы он на меня не числится. <...> Потом я узнал, что он мои дома переоформил на другого человека, когда я лежал в больнице в тяжелом состоянии. И вот после долгих мучений я решился на такой шаг. Я застрелил его”, — рассказал Таибов в ходе допроса.

Напомним, убийство главы дагестанского села Рубас попало на видео. 31 мая около 12 часов дня 62-летний глава сельской администрации Байрамбегов выходил из своего дома. В этот момент в его грудь попала пуля.

От полученного ранения глава села скончался на месте. Позже стало известно, что Садик Таибов сам позвонил в полицию и сознался в содеянном.