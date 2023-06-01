"Сплю немного": Путин честно рассказал о своем режиме сна

Путин честно рассказал о своем режиме сна Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что спит в основном спит по шесть-семь часов, но чаще всего получается именно уделять сну всего шесть часов. Этим он поделился в ходе встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

Также он отметил, что не прекращает заниматься спортом, поскольку это помогает ему и в работе. Президент также добавил, что спать даже по шесть часов получается не всегда.

Ранее один из очевидцев посещения Владимиром Путиным зоны спецоперации рассказывал, что на самом деле у президента очень сложный и рваный график, а во время поездки он и вовсе не спал по 23 часа.

Ему удавалось немного вздремнуть только во время поездки в транспорте или же в вертолете.

Также ранее Владмир Путин рассказал, что у него есть квартира в Кремле, в которой он в последнее время проводит много времени и часто ночует.