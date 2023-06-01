Зеленский призвал ускорить формирование на Украине коалиций истребителей и ЗРК Patriot Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский призвал ускорить создание на Украине коалиций зенитно-ракетных комплексов Patriot и истребителей. По его мнению, данные формирования приблизят завершение боевых действий.

"Скорость формирования данных коалиций: коалиции Patriot и коалиции истребителей - в прямом смысле ускорят установление мира", - заявил Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии.

Напомним, в четверг, 1 июня, Владимир Зеленский приехал в Молдавию, где примет участие в саммите Европейского политического сообщества. Об этом проинформировало государственное информационное агентство Moldpres.

Между тем, в мае 2023 года российские военные не единожды уничтожали ЗРК Patriot. Так, 30 мая министр обороны России Сергей Шойгу сообщал об уничтожении еще одного американского ЗРК Patriot в Киеве за последние дни. До этого об уничтожении комплекса Patriot Минобороны сообщало 16 мая, тогда ЗРК был поражен ракетой "Кинжал".