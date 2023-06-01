Хирург Умнов предупредил, что у пьющих вино мужчин могут родиться дети с пороками развития

Врач назвал несовместимыми вещами зачатие и вино Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хирург Александр Умнов в беседа с NEWS.ru рассказал, что увлечение вином может пагубно сказаться на мужской репродуктивной системе, предупредив, что данный напиток нарушает кровообращение в половых органах, ухудшая таким образом питание созревающих сперматозоидов, а также угрожает рождением детей с пороками развития.

«Меняется соотношение так называемых аномальных сперматозоидов к нормальным … Под действием алкоголя их число повышается как минимум вдвое. Оплодотворение женской яйцеклетки аномальным сперматозоидом влечет за собой тяжелые последствия», - заявил медик, назвав зачатие и алкоголь вещами несовместимыми.

Умнов отметил, что вино ухудшает состояние мужских семенников, снижая их вес, а также сужая каналы, по которым выводятся уже созревшие сперматозоиды. Как отметил эксперт, регулярное употребление алкогольных напитков, независимо от крепости, понижает концентрацию подвижных сперматозоидов, сокращает их выработку и число.

«Употребление вина вызывает повышение синтеза гонадотропных гормонов, что подавляет синтез тестостерона в яичках», - добавил эксперт.