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НовостиПолитика1 июня 2023 12:54

Путин считает Деда Мороза главнее себя

Президент пояснил, что Дед Мороз берет свое начало от добрых дел
Екатерина КОСОБОКОВА
Путин считает Деда Мороза главнее себя

Путин считает Деда Мороза главнее себя

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин считает Деда Мороза главнее себя. Так российский лидер ответил на вопрос мальчика из Архангельской области на встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".

«Дед Мороз, я думаю, главнее, потому что он такой персонаж, который берет свое начало от добрых дел», - пояснил глава государства.

Он также отметил, что все люди должны стремиться «к безусловной любви к ближнему, к своим близким, к стране».

«На этом пути мы должны преодолевать трудности, они неизбежны. Но если не идти по этому тернистому пути наверх, то мы не будем добиваться успехов», - отметил Путин.

Путина уже не в первый раз просят прокомментировать тему, связанную с главным волшебником новогодних праздников. Так, в декабре прошлого года российский лидер признался, что верит в Деда Мороза.

А в декабре 2021 года президент России даже выступил в защиту Деда Мороза, на которого подал в суд юрист из Санкт-Петербурга, чьи новогодние желания почему-то не исполняются. Глава государства тогда отметил, что у него лично отношения с волшебником складываются хорошо.