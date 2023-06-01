Путин считает Деда Мороза главнее себя Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин считает Деда Мороза главнее себя. Так российский лидер ответил на вопрос мальчика из Архангельской области на встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".

«Дед Мороз, я думаю, главнее, потому что он такой персонаж, который берет свое начало от добрых дел», - пояснил глава государства.

Он также отметил, что все люди должны стремиться «к безусловной любви к ближнему, к своим близким, к стране».

«На этом пути мы должны преодолевать трудности, они неизбежны. Но если не идти по этому тернистому пути наверх, то мы не будем добиваться успехов», - отметил Путин.

Путина уже не в первый раз просят прокомментировать тему, связанную с главным волшебником новогодних праздников. Так, в декабре прошлого года российский лидер признался, что верит в Деда Мороза.

А в декабре 2021 года президент России даже выступил в защиту Деда Мороза, на которого подал в суд юрист из Санкт-Петербурга, чьи новогодние желания почему-то не исполняются. Глава государства тогда отметил, что у него лично отношения с волшебником складываются хорошо.