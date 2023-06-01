Названы самые популярные направления для путешествий летом Фото: Иван ВИСЛОВ

Кавказ стал самым популярным туристическим направлением в текущем году. Об этом на полях форума «Сообщество» в беседе с NEWS.ru рассказал член Общественной палаты Воронежской области и путешественник Михаил Глущенко.

Как отметил Глущенко, особенной популярностью сейчас пользуются Чечня и Дагестан, а также многие туристы едут на побережье Краснодарского края и в Крым. Путешественник также указал на рост интереса к Карелии и Черноземью.

«Чаще всего в 2023 году россияне предпочитают отправляться в путешествие по Кавказу. В первую очередь, речь идет о Дагестане и Чечне … Сильный интерес у туристов вызывают северные направления: Карелия и Кольский полуостров», - заявил путешественник, отметив, что спрос на местный туризм по Черноземью растет с каждым годом.

Комментируя поездки за границу, Глущенко заявил, что россияне чаще выбирают Грузию и Турцию, а также популярностью пользуется Индия.