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НовостиОбщество1 июня 2023 13:32

Автоэксперт объяснил необходимость обязательной установки ABS для машины

Автоэксперт Шкуматов заявил, что установка ABS на все машины необходима для снижения аварийности
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Автоэксперт объяснил необходимость обязательной установки ABS для машины

Автоэксперт объяснил необходимость обязательной установки ABS для машины

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Автоэксперт Петр Шкуматов в беседе с NEWS.ru назвал антиблокировочную систему (ABS) одной из важнейших в автомобиле, отметив, что в свое время она серьезно повлияла на снижение аварийности по всему миру, а также положительно оценив инициативу правительства об обязательном оснащении ABS всех машин.

Шкуматов объяснил, что многие водителей при появлении препятствия «абсолютно предсказуемо, инстинктивно» тормозят, «вжимая» педаль тормоза в пол, после чего удерживают ее, не отпуская.

«При этом для того, чтобы машина тормозила эффективно и не срывалась, скажем так, в юз, необходимо тормозить прерывисто - нажал-отпустил, нажал-отпустил», - уточнил эксперт.

По его словам, это известно профессиональным водителям, однако любители, несмотря на то что всему этому обучают в автошколах, все равно давят тормоз в пол, что в итоге приводит к заносу автомобиля.

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