Автоэксперт объяснил необходимость обязательной установки ABS для машины Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Автоэксперт Петр Шкуматов в беседе с NEWS.ru назвал антиблокировочную систему (ABS) одной из важнейших в автомобиле, отметив, что в свое время она серьезно повлияла на снижение аварийности по всему миру, а также положительно оценив инициативу правительства об обязательном оснащении ABS всех машин.

Шкуматов объяснил, что многие водителей при появлении препятствия «абсолютно предсказуемо, инстинктивно» тормозят, «вжимая» педаль тормоза в пол, после чего удерживают ее, не отпуская.

«При этом для того, чтобы машина тормозила эффективно и не срывалась, скажем так, в юз, необходимо тормозить прерывисто - нажал-отпустил, нажал-отпустил», - уточнил эксперт.

По его словам, это известно профессиональным водителям, однако любители, несмотря на то что всему этому обучают в автошколах, все равно давят тормоз в пол, что в итоге приводит к заносу автомобиля.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Реально ли создать в России «народный автомобиль» за 500 тысяч рублей (подробнее)