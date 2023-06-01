Кинолог рассказал, что ребенок должен знать о собаке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО предупредил, что неправильное обращение детей с собакой чревато несчастными случаями, отметив, что безопасность времяпрепровождения с животным необходимо обеспечиваться взрослыми, поскольку не все дети осознают, что перед ними не мягкая игрушка.

«Ребенок должен понимать, что собака - это живое существо, у которого есть свои чувства и желания. У нее есть свои интересы и, если она не хочет играть или гулять, ее не нужно насильно заставлять это делать, иначе конфликта не избежать», - заявил кинолог, назвав важным при общении с собакой учитывать ее породу, темперамент, характер, а также физическое и эмоциональное состояние

Ранее Голубев рассказал, как выгуливать собак в дождливую погоду. Как писал ОТР, кинолог призвал не быть настойчивыми в данном случае, отметив, что выгул против воли не пойдет на пользу животному.

Кинолог также рекомендовал не оставлять щенка в одиночестве надолго. Как сообщал RT, эксперт отметил, что особенно тяжело одиночество дается щенкам и молодым собакам, которые не привыкли долгое время находиться без хозяина.