В Тюмени инвалид может лишиться глаза после драки с соседом

Врачи наложили пострадавшему множество швов и провели операцию на глазу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тюмени мужчина с инвалидностью может лишиться глаза после того, как пожаловался на соседа в Госавтоинспекцию. Трагедия произошла 22 мая в садовом некоммерческом товариществе «Сочинские», пишет «Наш город».

Супружеская пара отдыха на дачном участке, когда в заборное ограждение врезался соседский автомобиль, а после этого скрылся с места происшествия. Мужчина вместе с женой обратились с заявлением в ГИБДД. Когда участник аварии узнал об этом, то начал угрожать тюменцу. А потом все дошло до того, что он угрожал изнасилованием супруге пострадавшего мужчины. В результате словесная перепалка между соседями переросла в драку, дачник получил повреждения и остался без глаза, а также у него диагностировали травмы головы. Ранения получила и его супруга – сосед разбил ей губу.

Когда тюменец попал в больницу, его сразу направили в операционную. На лицо и голову ему наложили десятки швов. Дачнику заменили хрусталик глаза на искусственный, но прогнозы медицинских специалистов пока неутешительные. Все еще высока вероятность потери зрения и глаза.

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области рассказали, что по данному факту проводится проверка.

— После получения медицинских документов, квалифицирующих степень причиненного вреда здоровью, будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством. Что касается супруги пострадавшего, то по факту зафиксированных у нее побоев возбуждено административное производство, — уточнили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.