Директор ФСБ заявил, что зерновые коридоры используются для атак на побережье России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зерновые коридоры, появившиеся в ходе международных соглашений, с помощью которых вывозится зерно, используются как прикрытие атак на побережье России. Такого мнения придерживается директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников.

"Зерновые коридоры, которые были созданы в рамках черноморской инициативы, используются для того, чтобы прикрыть атаки на российское побережье", - заявил Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран - членов СНГ.

Напомним, 18 мая в МИД России сообщили, что зерновая сделка продлена до 17 июля включительно. При этом, глава российского МИД Сергей Лавров назвал зерновую сделку неэффективной. По словам министра, по черноморской инициативе из вывезенных 30 миллионов тонн меньше 3% попало в бедные страны Африки.

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