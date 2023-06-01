В Приморье выпустили первую книгу рецептов для слепых

30 экземпляров уникальной книги получили участники мастер-классов «Кухня на кончиках пальцев». Фото: school.pacificrussiafood.ru

«Школа дальневосточной кухни» выпустила книгу рецептов для слепых. Текст в ней набран крупным шрифтом, чтобы могли читать слабовидящие, а также дублирован шрифтом Брайля. В сборнике находятся в основном блюда кухни Дальнего Востока. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на издание vostokmedia.com.

Авторы рассказали, что рецептуры разработаны и тифлоадаптированы в рамках социального проекта «Кухня на кончиках пальцев». Подобная книга выпускается впервые не только в Приморском крае, но и в России. Тираж у нее небольшой, всего 100 экземпляров. С экземплярами можно ознакомиться в библиотеке для слепых. Также есть электронная версия, там рецепты озвучиваются голосом.

Сам проект реализуется с декабря 2022 года при поддержке Фонда президентских грантов. На мастер-классах, которые устраивают авторы книги, люди с потерей зрения учатся готовить блюда дальневосточной кухни от шеф-повара известного ресторана «Миллионка».