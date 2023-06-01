Врач Иванов назвал наиболее привлекательных для комаров людей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-дерматовенеролог Лаборатории «Гемотест» Роман Иванов в беседе с «Газета.Ru» рассказал, что комары кусают не всех людей, а тех, кто для них намного привлекательнее остальных, уточнив, что в данном случае они обращают внимание на количество выдыхаемого углекислого газа и аромат кожи.

«В процессе дыхания человек вдыхает кислород, а выдыхает углекислый газ, который улавливают чувствительные обонятельные рецепторы насекомых. Чем больше углекислого газа выдыхает человек, тем активнее на него притягиваются комары», - заявил эксперт, отметив, что в связи с этим насекомые предпочитают взрослых, а также людей с лишним весом и беременных.

Кроме того, как отметил Иванов, комаров привлекает пот, а точнее, содержащиеся в нем аммиак и молочная кислота.

Как сообщал телеканал «360», ранее ученые из американского Университета Джона Хопкинса провели в Замбии эксперимент, в ходе которого выяснили, что комаров привлек запах пота, а также высокое содержание карбоновых кислот на коже, но оттолкнул эвкалипт.

Тем временем, эколог Вадим Марьинский в беседе с «Известиями» рекомендовал для защиты от комаров нанести на себя эфирные масла, чтобы помешать им ориентироваться в пространстве.