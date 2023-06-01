Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе 1 июня Фото: REUTERS

В Харькове 1 июня прогремело несколько взрывов в Индустриальном районе. Информации о повреждениях не сообщалось. Об этом рассказал мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

В регионе была объявлена воздушная тревога.

Позже Терехов добавил, что удары пришлись по одному из промышленных объектов, который получил определенные повреждения, однако он не уточнил, о каком именно объекте идет речь. О взрывах также сообщали некоторые из украинских СМИ.

Мэр Киева Виталий Кличко заявлял о взрывах в городе 29 мая. По его словам взрывы звучали в центральных районах города, а по всей области была объявлена воздушная тревога.

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