Госсекретарь США Блинкен: страны НАТО выделят Украине “солидный пакет” помощи к саммиту альянса в июле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США вместе с союзниками по НАТО планируют к моменту проведения предстоящего саммита альянса объявить о выделении очередного “солидного пакета” помощи Украине.

“К проведению следующего саммита лидеров (НАТО) в Вильнюсе мы и наши друзья рассчитываем выделить очень солидный пакет как политической, так и материальной помощи”, — заявил Блинкен на пресс-конференции.

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу, комментируя новые поставки оружия Киеву от союзников, заявил, что военная помощь Запада не способна повлиять на исход спецоперации и лишь затягивает конфликт.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что союзники Киева являются непосредственными участниками конфликта на Украине, который давно бы закончился без их вмешательства.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признает, что конфликт на Украине быстро закончится в случае прекращения поставок вооружения для ВСУ от западных союзников.

При этом, из недавней утечки секретных файлов Пентагона издание Newsweek сделало вывод, что как минимум десять стран Евросоюза оказались в ситуации, когда экономически они уже не в состоянии поддерживать киевский режим, и в целом не горят желанием этого делать.

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