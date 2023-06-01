Психиатр назвала случаи, когда детям показана магнитная стимуляция мозга Фото: Артем КИЛЬКИН

Врач-психотерапевт Валерия Серазетдинова в беседе с «Газетой.Ru» рекомендовала проводить процедуру магнитной стимуляции мозга ребенку с синдромом дефицита внимания, а также расстройствами аутистического спектра и дислексией.

Серазетдинова заявила об эффективности такого метода для коррекции аутизма, дислексии у детей и СДВГ, отметив, что один сеанс длится до 30 минут курсом от восьми до пятнадцати процедур, во время которых ребенок может играть, а также читать или просто разговаривать.

Как пояснила эксперт, микрополяризация помогает оказывать регулируемое воздействие на определенные зоны мозга при помощи электродов малой площади. При этом она отметила, что начинать лечение магнитной стимуляцией можно только после консультации с психиатром или же неврологом.

Врач-невролог Екатерина Демьяновская, как писал «360» рассказала, что одним из главных признаков СДВГ является многозадачность и необходимость в частом переключении внимания между разными процессами.

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