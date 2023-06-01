Губернатор Игорь Артамонов после встречи с Александром Лукашенко: Наше сотрудничество будет только крепнуть и развиваться

Фото предоставлено пресс-службой Президента Республики Беларусь

Игорь Артамонов констатировал стабильный рост двустороннего товарооборота. За прошлый год этот показатель превысил 330 миллионов долларов. Предприятия Липецкой области отгружают в союзную республику продукцию металлургии, семена рапса, минеральные смолы и продукты питания. Беларусь поставляет в регион бытовую технику, косметику, текстиль, коммунальную и сельскохозяйственную технику, а также продукты. Таким образом, Беларусь входит в пятёрку основных торгово-экономических партнёров Липецкой области.

«330 миллионов долларов товарооборота за прошлый год – цифра неплохая. Цель у нас – стремиться к тому, чтобы достичь товарооборота объемом 500 миллионов долларов. Я думаю, этой планки мы достигнем в течение ближайшего времени. Резервов достаточно», – выразил уверенность Александр Лукашенко.

Фото предоставлено пресс-службой Президента Республики Беларусь

Помимо сотрудничества в сфере торговли Липецкая область заинтересована в совместных научных и технологических разработках, компетенциях белорусских проектных институтов, взаимодействии в подготовке квалифицированных кадров для промышленности.

Игорь Артамонов выразил заинтересованность в кооперации с белорусскими производителями в производстве и использовании беспилотных авиа-систем в сельском хозяйстве и подобной техники. Губернатор напомнил, что в Липецкой области есть потенциальный производитель зарядных батарей для беспилотников.

Стороны также подтвердили все договорённости и обязательства по партнерству российского «Трансмашхолдинга» с белорусским производителем строительных, дорожных, лесных, коммунальных и сельскохозяйственных машин «Амкодор» в возрождении площадки Липецкого тракторного завода.

«Наш регион с Беларусью связывают прочные деловые и дружеские связи. Нет сомнений, что после сегодняшней встречи наше сотрудничество будет только крепнуть и развиваться. Планируем реализацию новых совместных проектов и ждём белорусских коллег в гости – в сентябре хотим провести Дни Беларуси в Липецкой области», – сказал Игорь Артамонов, подводя итоги переговоров.