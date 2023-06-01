Диетолог рассказала о малоизвестном свойстве бананов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова в беседе с «Газета.Ru» назвала бананы отличным источником пищевых волокон, а также ряда витаминов и микроэлементов, особенно выделив аминокислоту триптофан, которая регулирует уровень серотонина в организме.

«Этот нейромедиатор называют гормоном счастья. При его недостаточном количестве человек плохо спит, ощущает плохое настроение и даже может впасть в депрессию. Так что регулярное употребление бананов снижает риски этих нежелательных последствий», - отметила эксперт.

Кроме того, Джутова заявила о том, что бананы богаты витамином B6, поддерживающим в здоровом состоянии нервную систему. «Глюкоза, сахароза и фруктоза - натуральные сахара, которые способны надолго повысить энергию», - добавила она, подчеркнув, что этот фрукт «отлично подходят для начала дня или для перекусов».

Диетолог-кардиолог Асият Хачирова в беседе с Life.ru заявила, что бананы, а также картофель и зелень помогут работе сердца.

Тем временем, бананы в России захотели признать социально значимым продуктом. Как сообщал «Пятый канал» такую меру поручено рассмотреть Минэкономразвития РФ по итогам совещания комиссии правительства по экономическому развитию.