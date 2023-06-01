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НовостиОбщество1 июня 2023 15:02

Гастроэнтеролог назвала неожиданную пользу зеленого лука для здоровья

Гастроэнтеролог Яковлева заявила, что зеленый лук помогает усиливать мозговую активность
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Гастроэнтеролог назвала неожиданную пользу зеленого лука для здоровья

Гастроэнтеролог назвала неожиданную пользу зеленого лука для здоровья

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Терапевт «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Александра Яковлева в беседе с «Газетой.Ru» рекомендовала употреблять зеленый лук при повышенных умственных нагрузках, отметив, что он усиливает мозговую активность.

Как заявила специалист, зеленый лук по содержанию полезных веществ превосходит репчатый. Так в данном овощи большое количество калия, помогающего вывести из организма лишнюю жидкость, а также убрать отечность.

«Калий также принимает участие в передаче нервных импульсов и насыщении кислородом головного мозга. Так что зеленый лук полезно есть при повышенных умственных нагрузках — он поможет усилить мозговую активность», - заявила эксперт.

Яковлева также отметила пользу продукта для беременных, уточнив, что в его составе множество фолиевой кислоты, помогающий правильному развитию ребенка, а также снижающий риски преждевременных родов и развития врожденных заболеваний.

Врач-диетолог Елена Соломатина рекомендовала есть лук пожилым людям. Как писал телеканал «360», эксперт отметила, что зеленый лук укрепляет сосуды, а также десны и помогает в профилактике диабета.

Тем временем кандидат медицинских наук гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух сообщила о полезной дачной зелени. Как писал RT, эксперт назвала петрушку натуральным источником калия, который регулирует работу сердца, а также увеличивает плотность костной ткани.