Гастроэнтеролог назвала неожиданную пользу зеленого лука для здоровья Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Терапевт «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Александра Яковлева в беседе с «Газетой.Ru» рекомендовала употреблять зеленый лук при повышенных умственных нагрузках, отметив, что он усиливает мозговую активность.

Как заявила специалист, зеленый лук по содержанию полезных веществ превосходит репчатый. Так в данном овощи большое количество калия, помогающего вывести из организма лишнюю жидкость, а также убрать отечность.

«Калий также принимает участие в передаче нервных импульсов и насыщении кислородом головного мозга. Так что зеленый лук полезно есть при повышенных умственных нагрузках — он поможет усилить мозговую активность», - заявила эксперт.

Яковлева также отметила пользу продукта для беременных, уточнив, что в его составе множество фолиевой кислоты, помогающий правильному развитию ребенка, а также снижающий риски преждевременных родов и развития врожденных заболеваний.

Врач-диетолог Елена Соломатина рекомендовала есть лук пожилым людям. Как писал телеканал «360», эксперт отметила, что зеленый лук укрепляет сосуды, а также десны и помогает в профилактике диабета.

Тем временем кандидат медицинских наук гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух сообщила о полезной дачной зелени. Как писал RT, эксперт назвала петрушку натуральным источником калия, который регулирует работу сердца, а также увеличивает плотность костной ткани.