Жители Оренбурга обнаружили грамматическую ошибку на городском информационном табло

Городская администрация обязала подрядчика исправить ошибку Фото: СОЦСЕТИ

В Оренбурге на улице Советской установили информационные таблички в связи с ремонтными работами. Жители обнаружили на одной из них «извенения» за временные неудобства.

Сейчас в центре города идет благоустройство верхней части набережной и пешеходной улицы. Места проведения ремонтных работ оградили и установили информационную табличку с данной ошибкой.

Горожане не оставили этот факт без внимания и без шуток. В социальных сетях жители подтрунивали над увиденным. «От слова Вена, столица Австрии», - предположил один из оренбуржцев. «Может быть от «веника?» - теряется в догадках другой подписчик.

Администрация не стала игнорировать ситуацию и официальным письмом ответила, что виновником ошибки является не она, а подрядчик ООО «СтройМац». Он же и должен в рамках гарантии все исправить. Его же уведомили об этом. Фотографию с исправленным словом обещали показать жителям, пишет 56orb.ru.