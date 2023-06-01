Эксперт рассказала, как не обижаться на критику

Тренер по речи Каспарова призвала работать над самооценкой, чтобы не обижаться на критику Фото: Shutterstock

Тренер по дизайну голоса, речи и публичным выступлениям Седа Каспарова в беседе с «Газета.Ru» заявила, что для некоторых людей критика имеет разрушительное значение, а для того, чтобы этого избежать, нужно понять значимость слов критикующего и проявлять снисхождение в случае, когда оппонент выплескивает злость.

Каспарова рекомендовала при получении негативной обратной связи, спросить себя, нужно ли прислушиваться к этому человека, действительно ли он компетентен в этом вопросе.

«Если человек не является экспертом в этой области и просто хочет вылить на вас свой негатив, то не нужно воспринимать его слова близко к сердцу. А если собеседник хочет своим мнением помочь вам, то необходимо задать дополнительные вопросы и выстроить с ним диалог», - отметила она.

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