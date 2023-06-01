Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июня 2023 15:11

Эксперт рассказала, как не обижаться на критику

Тренер по речи Каспарова призвала работать над самооценкой, чтобы не обижаться на критику
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Тренер по речи Каспарова призвала работать над самооценкой, чтобы не обижаться на критику

Тренер по речи Каспарова призвала работать над самооценкой, чтобы не обижаться на критику

Фото: Shutterstock

Тренер по дизайну голоса, речи и публичным выступлениям Седа Каспарова в беседе с «Газета.Ru» заявила, что для некоторых людей критика имеет разрушительное значение, а для того, чтобы этого избежать, нужно понять значимость слов критикующего и проявлять снисхождение в случае, когда оппонент выплескивает злость.

Каспарова рекомендовала при получении негативной обратной связи, спросить себя, нужно ли прислушиваться к этому человека, действительно ли он компетентен в этом вопросе.

«Если человек не является экспертом в этой области и просто хочет вылить на вас свой негатив, то не нужно воспринимать его слова близко к сердцу. А если собеседник хочет своим мнением помочь вам, то необходимо задать дополнительные вопросы и выстроить с ним диалог», - отметила она.

Ранее Life.ru давал рекомендации, как справиться с токсичными людьми. Среди прочего советуют соблюдать свои границы и быть сдержанным.