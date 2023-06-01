Валентина Матвиенко и Дмитрий Азаров открыли смену в патриотическом лагере «Авангард»

Дмитрий Азаров и Валентина Матвиенко открыли смену в лагере «Авангард». Фото: пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров совместно с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко открыли смену в центре военно-патриотического воспитания. Рабочий визит состоялся в День защиты детей, 1 июня 2023 года.

После торжественной церемонии из областной столицы глава российского парламента провела совещание с участием руководителей субъектов РФ. Встречу посвятили организации детской летней оздоровительной кампании. В формате видеомоста открыли новые корпуса в детских лагерях. В этом году в Самарской области детские лагеря посетят 124 тысячи человек, работать будут 742 лагеря, что на 38 учреждений больше, чем в прошлом году. Это стало возможным, в том числе благодаря капитальному ремонту. Регион одним из первых получил средства из федерального бюджета на реализацию программы «Развитие образования».

Пилотный проект реализовали за 2,5 месяца в центре военно-патриотического воспитания «Авангард-Самара». После ремонта вместительность учреждения выросла до 226 детей в смену. Валентина Матвиенко отметила, что в центре создали прекрасные условия для отдыха, а также поблагодарила губернатора и строителей, которые помогли подготовить «Авангард» к началу сезона.

- Благодаря тем идеям, которые Вы высказывали в предыдущий период, здесь, в Самарской области появился новый корпус. Мы понимаем, что это начало большого пути. Уже дал поручение сформировать региональную программу по данной тематике, – отметил Дмитрий Азаров.