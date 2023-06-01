Bloomberg: ЕС может смягчить ряд предложений по 11-му пакету санкций против России Фото: REUTERS

Агентство Bloomberg сообщило, что ряд предложений комиссии ЕС по 11 пакету антироссийских санкций могут быть смягчены перед их принятием. Также в статье отмечено, что новый пакет рестрикций может быть согласован уже на следующей неделе.

“Страны-члены ЕС медленно движутся к соглашению по 11 пакету санкций, ...в то время как ряд предложений, изначально выдвинутых исполнительным органом блока, будут смягчены”, — пишет Bloomberg.

Агентство уточняет, что страны могут пересмотреть вопрос о запрете судам, якобы перевозящим "запрещенные товары", входить в порты Евросоюза, а также другие ограничения в отношении морских перевозчиков.

Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что новый пакет антироссийских санкций Евросоюза может спровоцировать конфликт со всем миром, поскольку направлен не против России, а против стран, не признающих санкционную политику ЕС.

Лидер другой французской партии “Народный республиканский союз” Франсуа Асселино называл постоянное расширение санкций против России “нескончаемой шуткой”, показывающей неэффективность ранее введенных ограничений.