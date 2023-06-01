Путин наградил орденом Мужества подполковника Александра Никитина Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества подполковника Александра Никитина. Информация об этом размещена на сайте Кремля 1 июня 2023 года.

Как стало известно, награда подполковнику выдана за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга.

"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, глава государства своим Указом наградил подполковника Александра Никитина орденом Мужества", - говорится в сообщении.

Помимо этого, 1 июня 2023 года Владимир Путин наградил орденом Мужества главу администрации Шебекинского округа Владимира Жданова.

Также 1 июня глава государства обратился с поздравлениями к участникам мероприятий, которые посвящены Международному дню защиты детей. Владимир Путин подчеркнул, что в Москву приехали дети из разных городов и поселков России.