Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика1 июня 2023 15:33

Путин наградил орденом Мужества подполковника Александра Никитина

Информация об этом появилась на сайте Кремля
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Путин наградил орденом Мужества подполковника Александра Никитина

Путин наградил орденом Мужества подполковника Александра Никитина

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества подполковника Александра Никитина. Информация об этом размещена на сайте Кремля 1 июня 2023 года.

Как стало известно, награда подполковнику выдана за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга.

"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, глава государства своим Указом наградил подполковника Александра Никитина орденом Мужества", - говорится в сообщении.

Помимо этого, 1 июня 2023 года Владимир Путин наградил орденом Мужества главу администрации Шебекинского округа Владимира Жданова.

Также 1 июня глава государства обратился с поздравлениями к участникам мероприятий, которые посвящены Международному дню защиты детей. Владимир Путин подчеркнул, что в Москву приехали дети из разных городов и поселков России.