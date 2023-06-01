По традиции глава Ленинградской области навестил юных пациентов хосписа в День защиты детей

В День защиты детей губернатор Александр Дрозденко по традиции навестил пациентов детского хосписа в Токсово. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в День защиты детей по традиции навестил подопечных Детского хосписа в Токсово. В этом году паллиативный центр отмечает первый юбилей. Пять лет назад символ хосписа – симпатичный львенок – стал символом надежды для семей с тяжелобольными детьми. Сейчас сотрудники хосписа ведут более 300 пациентов в возрасте от трех месяцев до 18 лет. Это дети с заболеваниями нервной системы, генетическими болезнями, злокачественными новообразованиями, состояниями, связанными с метаболическими нарушениями.

Александр Дрозденко поздравил персонал и пациентов центра с Днем защиты детей и поблагодарил сотрудников за тепло и поддержку, которые они дарят своим подопечным.

Каждый год 1 июня для подопечных хосписа устраивается красочный праздник. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

«Сегодня хоспис отмечает маленький, но такой важный юбилей. Все эти пять лет врачи, медсестры, волонтеры помогают детям с тяжелыми диагнозами. Наш хоспис никого не отталкивает и не пугает. Всё здесь действительно соответствует эмблеме хосписа на ней улыбающийся львенок, который дарит свое тепло и заботу каждому ребенку через сотрудников. Я мечтаю только об одном - чтобы все детки Ленинградской области были здоровы», - рассказал губернатор.

За пять лет отделение паллиативной помощи детям было расширено до 25 коек. В отделении выездной патронажной службы теперь работают три бригады. В 2022 году при поддержке правительства области в хосписе открылся респираторный центр для детей на пять коек. В нем родители учатся ухаживать за детьми после перевода из реанимации. Сюда попадают ребята, нуждающиеся в респираторной поддержке и кислородотерапии. Чтобы обустроить центр, в здании отремонтировали часть помещений второго этажа и закупили самое современное оборудование.

Сотрудники хосписа наблюдают более 300 пациентов в возрасте от трех месяцев до 18 лет. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

По традиции 1 июня для юных пациентов устраивается красочный праздник: звучит музыка, работают аниматоры и артисты. Для ребят проходят мастер-классы и концерт. В День защиты детей Александр Дрозденко каждый год приезжает в паллиативный центр, чтобы встретиться с юными пациентами и их родителями. Кроме поддержки правительства Ленинградской области хоспис получает помощь от предпринимателей и предприятий региона. В здании все устроено уютно и по-домашнему: дети живут в комфортных комнатах, у них много игрушек. В центре есть бассейн и большая зеленая территория для прогулок.