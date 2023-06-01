Вучич заявил, что разговор с Зеленским не изменил позицию Сербии по санкциям против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Диалог с украинским президентом Владимиром Зеленским не повлиял на позицию Сербии в отношении санкций против России, об этом заявил президент республики Александр Вучич.

"У нас был конкретный разговор, решение о санкциях принимают сами сербские граждане через свое руководство. Мы приняли решение еще в марте 2022 года и определили свою позицию, Сербия самостоятельное и независимое государство, соблюдающее свои интересы", - заявил Вучич.

Вучич не стал отвечать на вопрос, высказал ли Зеленский претензии из-за отказа Сербии поддержать антироссийские санкции.

"Все удивились из-за того, что я говорил с Зеленским. И что, не встречаться с человеком, который не признает Косово? Все хотят, чтобы Сербия вела себя экстремистски. Но если будет надо, я один останусь их защищать", - подчеркнул президент Сербии, пишет РИА Новости.

Помимо того, в Минобороны Сербии заявили, что не будут бездействовать в случае убийств сербов в Косове и Метохии. В ведомстве подчеркнули, что сербские войска не смогут "просто разговаривать и сидеть сложа руки".