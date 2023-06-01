Песков подтвердил разговор Путина с командиром спецназа “Ахмат” Алаудиновым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил разговор Владимира Путина с командиром спецназа “Ахмат” Апты Алаудиновым. Песков ответил, что президент часто общается с командирами подразделений российских сил, участвующих в спецоперации на Украине.

“Да. Это действительно так. Путин часто общается с руководителями подразделений”, — заявил Песков агентству РИА Новости.

Ранее командир “Ахмата” сообщил, что Владимир Путин позвонил ему в среду и обсудил обстановку на Марьинском направлении, куда недавно были передислоцированы подразделения “Ахмата”. По словам Алаудинова, президент “досконально владеет обстановкой” и возлагает большие надежды на российские силы на этом направлении.

Напомним, ранее Алаудинов заявил, что российские военные уже освободили около 70 процентов Марьинки. Минобороны России в ежедневных сводках отмечало, что штурмовые отряды “Ахмата” успешно продвигаются в этом районе.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отмечал важность освобождения Марьинки в ближайшем будущем. По его словам, это необходимо для продвижения российских войск в сторону следующих населенных пунктов.