Минобороны: в атаке на Белгородскую область 1 июня участвовало до 70 боевиков ВСУ

В атаке украинской армии на Белгородскую область 1 июня участвовало до 70 боевиков Фото: REUTERS

Министерство обороны России сообщило, что в атаке украинской армии на Белгородскую область 1 июня участвовало до 70 боевиков, 5 танков, 4 бронемашины, 7 пикапов и "Камаз".

“С 06.05 до 06.45 украинские террористические формирования, нарастив усилия, предприняли еще одну попытку прорыва на территорию Российской Федерации из районов Плетневки и Волчанска. Всего в атаке участвовало до 70-ти боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один «Камаз»”, — сообщили в телеграм-канале ведомства.

При этом до этой атаки украинские подразделения также принимали попытки проникнуть на территорию России по другим направлениям – 30 боевиков пытались атаковать в направлении с Волчанска на пункт пропуска “Шебекино”, 15 бойцов атаковали в направлении на Новую Таволжанку по левому берегу реки Сиверский Донец, а 20 боевиков вдоль правого берега этой же реки.

В результате слаженной работы российских подразделений противник был вынужден отступить.

“С 07.00 до 09.50 по отступающим террористам и резервам противника нанесено девять ударов армейской авиации ВКС России в районах населенных пунктов Огурцово, Плетеневка, Старица и Волчанск”, — отметили в Минобороны.

Напомним, 22 мая группа украинских диверсантов вторглась на территорию России в районе международного пункта пропуска “Козинка” Белгородской области. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что в ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и подразделениями прикрытия Госграницы ЗВО “националистические формирования были заблокированы и разгромлены”, а на подобные действия украинских боевиков российская армия будет реагировать оперативно и предельно жестко.