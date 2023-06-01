В Роспотребнадзоре оценили экономический ущерб от коронавируса в 2022 году в 1,6 трлн рублей Фото: REUTERS

Экономический ущерб от пандемии коронавирус в 2022 году в России составил не менее 1,6 триллиона рублей. Об этом сообщается в докладе Роспотребнадзора о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия российского населения в 2022 году.

Экономический ущерб сложен из прямых медицинских расходов на обслуживание и потери рабочего времени, когда пациент находится на больничном или в случае летального исхода трудоспособных пациентов. Прямые медицинские расходы от COVID-19 в России могут составлять от 0,76 до 1,35 триллионов рублей.

Потери лет жизни в случае летального исхода, а именно предварительная оценка одной составляющей непрямых экономических потерь составляет не менее половины триллиона рублей, говорится в докладе.

Ранее появилась информация о том, что в конце июня 2023 года в Китае ожидается пик второй волны коронавируса. При этом число заражений СOVID-19 может доходить до 65 миллионов в неделю.