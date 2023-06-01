В конгрессе США хотят наказать главу ФБР за сокрытие данных о возможной взятке Байдену Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер заявил о необходимости привлечь к ответственности директора ФБР Кристофера Рэя, который, по мнению Комера, отказался раскрыть данные о возможном участии президента Джо Байдена в коррупционной схеме.

“Я разрабатываю законопроект, чтобы привлечь к ответственности директора ФБР Рэя за неуважение к конгрессу. Комитет проголосует по данному вопросу по следующей неделе, если ФБР продолжит игнорировать мой законный запрос”, — заявил политик у себя в Twitter.

Комер подчеркнул, что ФБР не имеет права игнорировать запросы конгресса. В начале мая члены конгресса США запросили у ФБР данные о предполагаемом факте взятки, которую президент Байден якобы получил, когда находился на посту вице-президента. Американские законодатели считают, что ведомство обладает “ценной и проверяемой” информацией, которую не раскрыло американскому народу.

Напомним, после заявления Байдена о решении участвовать в президентских выборах представитель партии республиканцев, конгрессвумен Марджери Тэйлор-Грин назвала действующего президента США худшим американским президентом в истории. Решение Байдена выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах она назвала эгоистичным и пообещала доказать его коррумпированность.