ООН: Москва ограничила регистрацию судов в порт Южный до возобновления экспорта российского аммиака Фото: REUTERS

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Россия проинформировала Совместный координационный центр об отказе Москвы регистрировать суда в порт “Южный” до момента возобновления экспорта российского аммиака.

“Россия проинформировала СКЦ о решении ограничить регистрацию судов в порт Южный, пока не осуществляется экспорт аммиака”, — заявил Дюжаррик, отметив обеспокоенность ООН замедлением “зерновой сделки”.

Также он отметил, что организация продолжит работать над полным возобновлением операций в рамках договора и ожидает выполнение всеми сторонами соглашения взятых на себя обязательств.

Напомним, в МИД России сообщили, что зерновая сделка продлена до 17 июля включительно. При этом, если за этот срок не будут решены все вопросы по данному соглашению, после 17 июля договоренность будет прекращена.

В министерстве отмечали, что в ближайшее время в рамках Меморандума Россия-ООН необходимо решить ряд ключевых вопросов: подключение «Россельхозбанка» к платежной системе SWIFT, поставки запчастей, разблокирование транспортной логистики и страхования; восстановление работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса» и «разморозка» активов российских компаний.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что считает зерновую сделку неэффективной, поскольку из вывезенных 30 миллионов тонн продовольствия по черноморской инициативе меньше 3% попало в бедные страны Африки, а меморандум Россия-ООН вообще не выполняется.