Песков подтвердил разговор Путина с главой Шебекинского округа Ждановым Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что президент Росси Владимир Путин 1 июня связался с главой Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым.

По информации Пескова, Путин позвонил по телефону Владимиру Жданову. В ходе разговора он дал необходимые поручения главе городского округа.

"Путин дал необходимые поручения по итогам телефонного разговора с главой Шебекинского района", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, 1 июня 2023 года стало известно о том, что российский президент Владимир Путин наградил орденом Мужества главу администрации Шебекинского округа Владимира Жданова. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля.

Ранее Дмитрий Песков говорил, что о ситуации в Шебекино постоянно и регулярно докладывают главе государства.