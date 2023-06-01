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НовостиПолитика1 июня 2023 17:38

Песков подтвердил разговор Путина с главой Шебекинского округа Ждановым

По телефону Путин дал необходимые поручения
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Песков подтвердил разговор Путина с главой Шебекинского округа Ждановым

Песков подтвердил разговор Путина с главой Шебекинского округа Ждановым

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что президент Росси Владимир Путин 1 июня связался с главой Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым.

По информации Пескова, Путин позвонил по телефону Владимиру Жданову. В ходе разговора он дал необходимые поручения главе городского округа.

"Путин дал необходимые поручения по итогам телефонного разговора с главой Шебекинского района", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, 1 июня 2023 года стало известно о том, что российский президент Владимир Путин наградил орденом Мужества главу администрации Шебекинского округа Владимира Жданова. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля.

Ранее Дмитрий Песков говорил, что о ситуации в Шебекино постоянно и регулярно докладывают главе государства.