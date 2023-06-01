Президент Байден заявил о готовности США жестко конкурировать с Китаем Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден заявил о готовности США жестко конкурировать с Китаем. При этом у Штатов должна быть возможность совместно работать над разрешением общих проблем.

"Китай и США должны работать в тех сферах, где это возможно. Например, разрешать общие вызовы, такие как климатические изменения. Мы готовы к жёсткой конкуренции с Китаем и будем отстаивать американские интересы ради наших друзей и ценностей", - сказал Джо Байден в момент приветственной речи в Академии ВВС США.

Кроме того, Байден подчеркнул, что США не ищут никакого конфликта или конфронтации с Китаем.

Ранее Джо Байден заявил, что Белый дом достиг принципиальных договоренностей с Конгрессом в вопросе предотвращения катастрофического дефолта и рецессии в стране. Вскоре после этого палата представителей Конгресса США одобрила проект закона о повышении потолка госдолга для дальнейшего предотвращения дефолта в стране.