Церемония инаугурации Эрдогана запланирована на 3 июня

Церемония инаугурация Эрдогана запланирована на 3 июня Фото: REUTERS

Церемония инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана запланирована на субботу, 3 июня. В ней примут участие и иностранные лидеры, а также на ней состоится обнародование кабинета министров. Об этом заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

"Завтра пройдет присяга депутатов нового созыва парламента. В субботу, 3 июня, господин президент также принесет присягу в парламенте, посетит мавзолей Ататюрка. После состоится церемония инаугурации, в которой примут участие иностранные лидеры, будет ужин. Думаю, после церемонии господин президент обнародует новый состав кабинета министров", - сказал Алтун в интервью телеканалу 24TV, пишет РИА Новости.

Напомним, после обработки 99,43% бюллетеней с участков в Турции и в зарубежных представительствах и погранпунктах Эрдоган получил 52,14% голосов, Кылычдароглу – 47,86%.

Ранее эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов заявил, что в ходе нового срока президентского срока политика Реджепа Тайипа Эрдогана изменится. Президент Турции будет закреплять позиции государства на мировой арене.