Нидерланды планируют приобрести десятки танков Leopard 1 для передачи их Украине Фото: REUTERS

Нидерланды планируют приобрести еще несколько десятков вооружения. Речь идет о танках Leopard 1. Их планируют поставить Украине, сообщает нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на источники в Гааге.

По информации корпорации, Амстердам хочет закупить танки у швейцарской компании. Но для этого нужно получить разрешение от швейцарского правительства, которое пока не очень охотно сотрудничает в подобных вопросах, сообщает портал.

Между тем, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о готовности США вместе с союзниками по НАТО к моменту проведения предстоящего саммита альянса объявить о выделении очередного “солидного пакета” помощи Украине.

О том, что вовлеченность стран НАТО к украинскому конфликту растет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Существенно растет степень прямой и косвенной вовлеченности стран-членов альянса в этом конфликте", - говорил представитель Кремля.