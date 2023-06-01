Лавров о возможном переносе саммита БРИКС в Китай: я не читаю английских газет

Лавров овозможном переносе саммита БРИКС в Китай: я не читаю английских газет Фото: REUTERS

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал сообщения о том, что саммит БРИКС может быть перенесен из ЮАР В Китай.

Сергей Лавров заявил, что не читает английских желтых газет, где была опубликована эта новость.

"Как я понимаю, такая новость была опубликована только в одной какой-то желтой английской газете, а я английских газет не читаю", - заявил Лавров, отвечая на просьбу прокомментировать появившиеся данные, на пресс-конференции по итогам совещания глав МИД БРИКС.

Ранее появились данные о том, что власти ЮАР рассматривают перенос саммита БРИКС в Китай, чтобы избежать вопросов об исполнении требований МУС в отношении президента России Владимира Путина.

Между тем, замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков назвал появившиеся сообщения о том, что саммит БРИКС может быть перенесен из ЮАР в Китай - вбросом.